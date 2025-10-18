Forest: Drei Trainerkandidaten im Blick

Nur wenige Stunden nach der Entlassung von Ange Postecoglou sind bereits die ersten Kandidaten für die Nachfolge des Ex-Trainers von Nottingham Forest durchgesickert. Laut der ‚Daily Mail‘ ist Sean Dyche im Visier der Tricky Trees, allerdings soll es bei der Frage der Vertragslaufzeit beim 54-Jährigen keine Einigkeit geben. Die ‚BBC‘ berichtet, dass auch Marco Silva kommen könnte.

Während Dyche aktuell ohne Verein ist, trainiert Silva den FC Fulham. Der Portugiese ist seit vier Jahren bei den Cottagers. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Laut dem ‚Telegraph‘ hat der englische Erstligist auch mit Star-Trainer Roberto Mancini erste Gespräche geführt.