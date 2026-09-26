Goldene Generation: Auf diese Griechen muss das DFB-Team aufpassen

Wenn das DFB-Team am Sonntagabend (20:45 Uhr) auf Griechenland trifft, ist Vorsicht geboten. Der Europameister von 2004 stellt nach vielen tristen Jahren endlich wieder eine schlagkräftige Truppe auf – vollgepackt mit vielversprechenden Talenten, die in den europäischen Top-5-Ligen bereits ihren Stempel aufgedrückt haben. Bei den Hellenen wächst eine neue goldene Generation heran, die auch der Elf von Jürgen Klopp gefährlich werden kann. FT stellt die Protagonisten vor.

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Christos Tzolis

Christos Tzolis ist mittlerweile das Aushängeschild der griechischen Auswahl. 2024 sicherte sich der 24-Jährige noch die Torjägerkanone in der 2. Bundesliga, heute stürmt der 35-fache Nationalspieler für den englischen Meister FC Arsenal. Die Gunners überwiesen 40 Millionen Euro an den FC Brügge, für den der Flügelstürmer in 108 Pflichtspielen starke 88 Scorerpunkte (43 Tore, 45 Vorlagen) sammelte. In Nordlondon fügte sich der Rechtsfuß nahtlos ein und bereitete in seinen ersten acht Pflichtspielen bereits vier Treffer vor. In der ersten Nations League-Partie gegen Serbien (2:1) erzielte Tzolis zudem seinen ersten Saisontreffer.

Konstantinos Karetsas

Jegliches Stirnrunzeln über die Ablösesumme, die Borussia Dortmund für Konstantinos Karetsas hinblätterte, verflog bei seinem Debüt im Supercup gegen den FC Bayern (1:2) binnen weniger Minuten. Der 18-Jährige bewies mit einer herausragenden Leistung umgehend sein riesiges Potenzial und ließ die 30 Millionen Euro teure Investition schnell vergessen. Auch bei seinem Bundesligadebüt gegen den Hamburger SV (2:0) steuerte der offensive Mittelfeldspieler prompt einen Assist bei. Zuletzt bremste ihn eine verletzungsbedingte Auswechslung in der Champions League-Partie gegen Villarreal (3:2) allerdings ein wenig aus.

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Charalampos Kostoulas

Bei Olympiakos Piräus als Ausnahmetalent gereift, schlug Brighton & Hove Albion im Sommer 2025 zu und sicherte sich für 35 Millionen Euro die Dienste des Angreifers. Während der 19-Jährige in seiner Premierensaison an der englischen Südküste noch Anlaufschwierigkeiten hatte (zwei Tore in 26 Partien), ist der Knoten in dieser Spielzeit geplatzt: Nach acht Partien steht der Rechtsfuß bereits bei vier Treffern. ‚The Sun‘ prophezeit bereits, dass Kostoulas „auf dem besten Weg ist, Brightons nächster 100-Millionen-Pfund-Star zu werden.“

Christos Zafeiris

Christos Zafeiris wartet noch auf seinen Durchbruch auf der ganz großen internationalen Bühne. Der 23-Jährige läuft aktuell für PAOK Saloniki in seiner griechischen Heimat auf, hat sich aber längst in die Notizbücher mehrerer Bundesligisten gespielt: RB Leipzig, die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart wurden bereits mit dem Mittelfeldakteur in Verbindung gebracht. Im Sommer 2025 legte sein PAOK stolze 10,5 Millionen Euro auf den Tisch, um den 18-fachen Nationalspieler von Slavia Prag loszueisen, und pulverisierte damit den vereinsinternen Transferrekord. Das Länderspiel gegen Deutschland bietet dem zentralen Mittelfeldakteur die perfekte Bühne, um sich weiter für einen Wechsel in eine Top-Liga zu empfehlen.

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Vangelis Pavlidis

Bei Benfica Lissabon ist Vangelis Pavlidis die Lebensversicherung. Seit seinem Wechsel im Sommer 2024 erzielte der 27-Jährige in 123 Pflichtspielen 74 Tore. Auch in der laufenden Spielzeit unterstreicht der Mittelstürmer mit 14 Treffern in 13 Partien seine herausragende Form. Kein Wunder, dass im vergangenen Sommer unter anderem der FC Barcelona die Fühler nach dem 58-fachen Nationalspieler ausgestreckt hatte.