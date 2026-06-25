Henri Koudossou (26) verlässt den FC Augsburg und schließt sich Zweitligist Arminia Bielefeld an. Zu Ablöse- und Vertragsmodalitäten machen die Vereine keine Angaben, es handelt sich aber um einen permanenten Transfer. In der abgelaufenen Saison lief der Rechtsverteidiger auf Leihbasis für den 1. FC Nürnberg auf.

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Arminias Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel freut sich auf „einen Spieler, der unsere Mannschaft sofort verstärken wird. Er hat in den vergangenen Jahren Erfahrung in der 1. und der 2. Bundesliga gesammelt und ist auf den Außenbahnen flexibel einsetzbar. Sein Profil ist insgesamt sehr ausgewogen mit einer auffällig guten Athletik und starkem Offensivdrang. Sowohl beim 1. FC Nürnberg als auch beim FC Augsburg hat er diese Stärken eingebracht und genau diese Qualitäten werden unserem Team helfen.“