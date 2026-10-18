Liverpool-Trainer Andoni Iraola schwärmt in höchsten Tönen von Mittelfeldspieler Florian Wirtz (23). Nach dem gestrigen Spiel gegen den FC Brentford (2:1) sagte der 44-Jährige: „Ich glaube, vor allem in der zweiten Halbzeit ist es so: Wenn man dort einen Spieler braucht, dann braucht man Flo.“ Iraola weiter: „Es gibt nur sehr wenige Räume, kleine Lücken, wenig Zeit am Ball – man muss einige Feinheiten erkennen, denn Brentford ist eine Mannschaft, die ihren Strafraum wirklich, wirklich gut verteidigt. Ich glaube, man braucht Spieler wie Flo, wie Rio (Ngumoha, Anm. d. Red.) und wie Victor (Muñoz), der im Angriff gegen den rechten Außenverteidiger großartig gespielt hat und der den Unterschied ausmachen kann.“

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Wirtz konnte gegen Brentford beeindruckende neun Torchancen kreieren. Das war einem Spieler in der Premier League zuletzt vor fünf Jahren gelungen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten scheint der deutsche Nationalspieler sich nun besser zurechtzufinden und erhält das volle Vertrauen seines Trainers. In neun Spielen verbuchte er drei Vorlagen, zwei davon in der vergangenen Woche.