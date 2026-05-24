40 Millionen: Lacroix vor Palace-Abschied

Der Ex-Wolfsburger Maxence Lacroix (26) wird Crystal Palace in diesem Sommer womöglich verlassen. ‚RMC‘ berichtet unter Berufung auf das Spielerumfeld, dass der französische Innenverteidiger am heutigen Sonntag gegen den FC Arsenal (1:2) aller Voraussicht nach sein letztes Spiel für die Eagles bestritten hat.

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Das wahrscheinlichste Szenario sei ein Wechsel innerhalb der Premier League, aber auch aus dem europäischen Ausland soll Interesse bestehen. Lacroix, der einen Transfer zu einem Champions League-Klub anstrebe, werde Palace derweil nicht für unter 40 Millionen Euro abgeben. Vor zwei Jahren war der Rechtsfuß für 18 Millionen vom VfL Wolfsburg verpflichtet worden.