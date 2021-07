Woche der Entscheidung bei Grealish

Im Poker um Vize-Europameister Jack Grealish (25) streben alle Parteien eine baldige Entscheidung an. Transfermarkt-Kenner Fabrizio Romano zufolge soll ein Transfer zu Manchester City innerhalb der nächsten paar Tage zustande kommen. Vor zwei Tagen hätten die Skyblues die Gespräche mit Aston Villa aufgenommen.

Gelingt in der kommenden Woche keine Einigung, so Romano weiter, wird ein Deal nicht zustande kommen. Dann soll Grealish einen neuen Vertrag bei den Villans unterschreiben. Schon länger ist ManCity an einem Transfer des englischen Offensivspielers interessiert. Im Gespräch ist eine Ablöse von über 110 Millionen Euro.