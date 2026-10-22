Araújo: 55-Millionen-Deal in Planung?

Der FC Liverpool ist mit der Entwicklung von Ronald Araújo (27) offenbar zufrieden und zieht eine feste Verpflichtung des Innenverteidigers in Betracht. Das berichtet die spanische Sportzeitung ‚Marca‘. Demnach könnten die Reds den vom FC Barcelona ausgeliehenen Uruguayer im kommenden Sommer für 55 Millionen Euro festverpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Araújo fühlt sich in Liverpool wohl, hält sich mit Blick auf seine Zukunft jedoch zurück: „Es ist noch zu früh, um über solche Dinge zu sprechen. Ich bekomme Spielzeit, und genau das möchte ich. Dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt.“ Dem Bericht zufolge „reibt sich Barcelona die Hände“ mit Blick auf einen möglichen Araújo-Transfer, da der beachtliche Transfererlös in die Verstärkung der jungen Abwehr investiert werden könnte.