Schnelle Eichhorn-Entscheidung

Der Transferpoker um Kennet Eichhorn soll sich offenbar nicht allzu sehr in die Länge ziehen. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ will das begehrte Mittefeldjuwel von Hertha BSC in den kommenden drei bis vier Wochen eine Entscheidung über seinen nächsten Klub treffen.

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Bei welchem Klub seht ihr Kennet Eichhorn in der kommenden Saison? Hertha BSC Borussia Dortmund FC Bayern München RB Leipzig Bayer Leverkusen Manchester City Real Madrid Ein anderer Klub (Kommentare) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Gute Karten im Rennen um das 16-jährige Ausnahmetalent besitzt Borussia Dortmund. Aber auch andere nationale wie internationale Topklubs lauern noch auf den Zuschlag. Manchester City würde Eichhorn gerne verpflichten und für eine Saison an Bayer Leverkusen verleihen. Auch bei der Hertha hofft man auf eine einjährige Rückleihe. Eichhorns variable Ausstiegsklausel beträgt zehn bis zwölf Millionen Euro.