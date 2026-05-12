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Schnelle Eichhorn-Entscheidung

von David Hamza - Quelle: Ruhr Nachrichten
1 min.
Kennet Eichhorn und Naatan Skyttä @Maxppp

Der Transferpoker um Kennet Eichhorn soll sich offenbar nicht allzu sehr in die Länge ziehen. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ will das begehrte Mittefeldjuwel von Hertha BSC in den kommenden drei bis vier Wochen eine Entscheidung über seinen nächsten Klub treffen.

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Gute Karten im Rennen um das 16-jährige Ausnahmetalent besitzt Borussia Dortmund. Aber auch andere nationale wie internationale Topklubs lauern noch auf den Zuschlag. Manchester City würde Eichhorn gerne verpflichten und für eine Saison an Bayer Leverkusen verleihen. Auch bei der Hertha hofft man auf eine einjährige Rückleihe. Eichhorns variable Ausstiegsklausel beträgt zehn bis zwölf Millionen Euro.

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