Gespräche über Vini-Wechsel | Bayern will Acheampong

Englands Topklubs wagen sich an Vini

Vinicius Juniors (25) Vertrag bei Real Madrid läuft 2027 aus. Nach den üblichen Mechanismen des Markts müssen die Königlichen entweder zeitnah verlängern oder aber im Sommer verkaufen. Dessen ist man sich auch bei den möglichen Abnehmern bewusst.

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Der FC Arsenal, Manchester United, Manchester City, der FC Liverpool und der FC Chelsea haben sich laut ‚Teamtalk‘ erkundigt, inwieweit Vini im Anschluss an die laufende Saison verfügbar sein könnte. Von einem konkreten Transfervorstoß sind die genannten Klubs zwar noch ein Stück weit entfernt, die Weichen sind aber bereits gestellt.

Bayern-Gerüchte um Acheampong

Die Rechtsverteidiger-Position ist schon fast traditionell die große Kaderbaustelle beim FC Bayern. Sacha Boey (25) entpuppte sich zuletzt als Fehleinkauf, immerhin sprangen Konrad Laimer (28) und Josip Stanisic (26) erfolgreich in die Bresche.

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Dennoch ist nicht undenkbar, dass die Bayern an dieser Stelle noch einmal nachbessern. Dem spanischen Journalisten Aarón Ramiro zufolge zählt der Rekordmeister neben Manchester City und dem FC Barcelona zu jenen Klubs, die sich nach Chelseas Josh Acheampong (19) erkundigt haben. Der Youngster ist ein Eigengewächs der Blues und kommt in dieser Saison immerhin auf 25 Pflichtspieleinsätze.