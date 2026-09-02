Olympique Lyon hat einen Tag nach dem Deadline Day einen Neuzugang präsentiert. Der japanische Nationalspieler Keito Nakamura wechselt vom französischen Zweitligisten Stade Reims zu Les Gones. Der 26-jährige Flügelstürmer unterschreibt einen Vierjahresvertrag.

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Tous les chemins mènent à Lyon 🔴🔵#Nakamura2030 pic.twitter.com/MzepWakrBY — Olympique Lyonnais (@OL) September 2, 2026

Lyon veröffentlicht sämtliche Ablösedetails zum Transfer: Rund eine Million Euro fließt direkt, zudem wurden variable Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 19 Millionen Euro vereinbart. Reims sichert sich darüber hinaus eine Gewinnbeteiligung von maximal 12,5 Prozent an einem künftigen Weiterverkauf.