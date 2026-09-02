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Offiziell Ligue 1

Lyon vermeldet späten Neuzugang

von Fabian Ley
Keito Nakamura für Japan im Einsatz @Maxppp

Olympique Lyon hat einen Tag nach dem Deadline Day einen Neuzugang präsentiert. Der japanische Nationalspieler Keito Nakamura wechselt vom französischen Zweitligisten Stade Reims zu Les Gones. Der 26-jährige Flügelstürmer unterschreibt einen Vierjahresvertrag.

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Lyon veröffentlicht sämtliche Ablösedetails zum Transfer: Rund eine Million Euro fließt direkt, zudem wurden variable Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 19 Millionen Euro vereinbart. Reims sichert sich darüber hinaus eine Gewinnbeteiligung von maximal 12,5 Prozent an einem künftigen Weiterverkauf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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