VfB kassiert drei Transferpleiten

Der VfB Stuttgart kassiert in diesem Sommer aktuell eine Schlappe nach der nächsten. Laut der ‚Sport Bild‘ bemühten sich die Schwaben sowohl um Stürmer Álvaro Rodríguez (22), der stattdessen vom FC Elche für rund 30 Millionen Euro zum AFC Bournemouth wechselte, als auch um Angreifer Emersonn (22) vom FC Toulouse. Dieser schloss sich jedoch für bis zu 31 Millionen Euro Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town an.

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Auch mit dem Neu-Hoffenheimer Nathan De Cat (18) war der VfB in Gesprächen, zog aber den Kürzeren. In Panik verfällt der Klub dennoch nicht. Dem Bericht zufolge wurde in Stuttgart „für das aktuelle Transferfenster die Einkaufspolitik der sogenannten ruhigen Hand ausgerufen“. Angesichts von 33 Profis im Kader soll zunächst verkauft und dann eingekauft werden. Zu lange sollten sich die Entscheider um Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nicht Zeit lassen. Weitere Namen auf der VfB-Wunschliste sind Dzenan Pejcinovic (21) vom VfL Wolfsburg und Leo Sauer (20) von Feyenoord Rotterdam.