Premier League-Klubs umwerben Johnstone

Gleich drei Vereine aus der Premier League sollen an den Diensten von West Bromwich Albions Sam Johnstone interessiert sein. Laut ‚ESPN‘ führt Tottenham Hotspur das Rennen vor West Ham United und Leeds United an. Bei den Spurs soll der 28-Jährige als ernsthafte Alternative zu Hugo Lloris geholt werden.

Das Portal beziffert die mögliche Ablösesumme für den Sommer unter 11,5 Millionen Euro, da der Vertrag des Torhüters im Folgejahr ausläuft. In der vergangenen Länderspielpause war Johnstone das erste Mal für die englische Nationalmannschaft nominiert, kam in den drei Spielen der Three Lions aber nicht zum Einsatz.