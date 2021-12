„Antivirus“ Benzema | „Flucht von Inter“

Auf Benzema ist Verlass

Real Madrid baut die Tabellenführung in Spanien schon vor Weihnachten auf komfortable acht Punkte auf den zweitplatzierten FC Sevilla aus. Beim gestrigen 2:1-Erfolg gegen Athlétic Bilbao avancierte abermals Karim Benzema mit einem Doppelpack binnen drei Minuten zum Matchwinner. Wettbewerbsübergreifend bringt es der Franzose für die Königlichen damit bereits auf 21 Treffer sowie acht Vorlagen. Die ‚as‘ schreibt folglich von „der Liga von Benzema“. Die ‚Marca‘ bezeichnet den 34-jährigen Torjäger sogar als „Antivirus“, weil die Madrilenen nach einem Coronaausbruch in der vergangenen Woche auf insgesamt elf Spieler verzichten mussten.

Geisterspiele auch in England?

Die englischen Vereine halten wegen der Corona-Variante Omikron nach wie vor den Atem an. Am vergangenen Spieltag konnten in der Premier League aus diesem Grund nur vier der zehn Partien ausgetragen werden. Mit Blick auf den Boxing-Day und die kommenden Wochen bereiten die Klubs nun einen Notfallplan vor, wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet. Eine logische Konsequenz, die in Deutschland schon in die Tat umgesetzt wurde, wäre die Rückkehr der Geisterspiele. Dieses Albtraum-Szenario beherrscht auch die Schlagzeilen des ‚Daily Star‘. Wenn sich das Virus auf der Insel weiterhin derart rasant ausbreitet, könnte es Anfang 2022 wieder zur ungeliebten Realität werden.

Inter nicht zu bremsen

Zum siebten Mal in Serie hat Inter Mailand in der Serie A gewonnen und somit als Spitzenreiter eine kleine Lücke zum Stadtrivalen AC Mailand und der SSC Neapel gerissen. Gestern reichte den Nerazzurri ein Treffer des Niederländers Denzel Dumfries zum knappen 1:0-Erfolg über den FC Turin. „Flucht von Inter“, titelt die ‚Tuttosport‘ wegen der anhaltenden Siegesserie der Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi. Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ sind die Mailänder weiterhin „mit Vollgas“ unterwegs. Der amtierende italienischen Meister untermauert nachhaltig die Ambitionen auf die Titelverteidigung.