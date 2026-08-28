Preis steht: Eintracht findet Theate-Abnehmer

Spätestens seit der Nichtberücksichtigung beim 11:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den SC St-Tönis war klar, dass Arthur Theate bei Eintracht Frankfurt keine Zukunft mehr hat. Vier Tage vor Ende des Transferfensters hat die SGE offenbar einen Abnehmer gefunden.

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Wie Gianluca Di Marzio berichtet, steht Theate vor einer Rückkehr zum FC Bologna. Demzufolge wechselt der Innenverteidiger zunächst auf Leihbasis nach Italien, für den Anschluss besteht eine Kaufoption von 15 Millionen Euro.

Die Eintracht hatte Theate vor 1,5 Jahren für 13 Millionen Euro verpflichtet. Im Verkaufsfall winkt dementsprechend ein kleines Transferplus. Laut Di Marzio wird der 26-Jährige entweder am heutigen Freitag oder am morgigen Samstag in Bologna eintreffen, um den Medizincheck zu absolvieren.