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Bundesliga

Einigung: Leipzig tütet Nyland-Deal ein

von Fabian Ley - Quelle: Sky
Orjan Nyland im Trikot der norwegischen Nationalmannschaft @Maxppp

RB Leipzig kann bei Orjan Nyland (35) zeitnah Vollzug melden. Laut ‚Sky‘ hat der Bundesligist eine vollständige Einigung mit dem erfahrenen Torhüter über ein Arbeitspapier bis 2028 erzielt. Der norwegische Nationalspieler wechselt nach seinem Vertragsende beim FC Sevilla ablösefrei zu den Sachsen.

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Bei RB wird der WM-Fahrer der Ersatz für Péter Gulácsi (36), dessen Wechsel zum FC Villarreal für rund zwei Millionen Euro beschlossene Sache ist. Nyland stand bereits in der Saison 2022/23 in Leipzig unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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