Blitz-Abgang bei Frankfurt

In Österreich schließt das Winter-Transferfenster am heutigen Freitag. Davon profitiert jetzt offenbar Jessic Ngankam (25), der hofft, beim Wolfsberger AC auf mehr Einsatzzeiten zu kommen.

Die ‚Kronen Zeitung‘ berichtet, dass eine Leihe zum Tabellenachten der österreichischen Bundesliga kurz bevorsteht. Bei Eintracht Frankfurt steht Ngankam noch bis 2028 unter Vertrag.

In der laufenden Saison hatte der Mittelstürmer einmal mehr mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, fiel bis November mit einem Schien- und Wadenbeinbruch aus. Nur vier Einsätze (60 Minuten) sammelte er in der Folge. Die vergangene Saison hatte Ngankam leihweise bei Hannover 96 verbracht.