Schalke-Zukunft: Becker lässt aufhorchen

Vitalie Becker (21) hat mit Gerüchten über einen sich anbahnenden Abschied von Schalke 04 aufgeräumt. Gegenüber ‚Ruhr24‘ dementiert er, dass die Vertragsgespräche gescheitert seien: „Das stimmt nicht. Ich fühle mich wohl auf Schalke. Ich habe nie gesagt, dass ich weg möchte, und habe ja noch einen Vertrag. Ich konzentriere mich voll auf Schalke und die gerade laufende Vorbereitung.“

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Da Beckers Vertrag im kommenden Jahr ausläuft und er bislang die Angebote zur Verlängerung der Königsblauen ausgeschlagen hat, wurde Lazio Rom hellhörig. Die Italiener sollen auf ein ablösefreies Schnäppchen im kommenden Jahr lauern. „Es gibt Gespräche, aber das ist in der Vorbereitung kein Thema für mich. Mein Berater kümmert sich um alles. Ich bin ganz entspannt, er ist in einem guten Austausch mit Frank Baumann und Max Lüftl“, stellt der Linksverteidiger jetzt klar.