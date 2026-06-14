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Einigung: Bayern tütet Saibari-Deal ein

Der FC Bayern steht vor der Verpflichtung von Ismael Saibari. Einigung über die Höhe der Ablöse wurde inzwischen erzielt.

von Tobias Feldhoff - Quelle: FT-Info
1 min.
Ismael Saibari wird verfolgt von Gabriel und Marquinhos @Maxppp

Es hatte sich abgezeichnet, nun ist der Deal durch. Ismael Saibari schließt sich in Kürze dem FC Bayern an. Wie FT von einer vereinsnahen Quelle erfuhr, haben die beiden Klubs sich über die Höhe der Ablöse geeinigt.

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Bereits vor einigen Tagen hatten die Bayern mit Saibari Übereinkunft über einen Vertrag bis 2031 erzielt. Seitdem liefen die Gespräche über die Höhe der Ablöse, die sich bei rund 50 Millionen Euro bestehend aus einer Sockelablöse und diversen Boni einpendelt.

Saibari befindet sich zurzeit mit der Nationalmannschaft in Nordamerika und erzielte im ersten Gruppenspiel der Marokkaner gegen Brasilien (1:1) den zwischenzeitlichen Führungstreffer. Vor Ort soll er nächste Woche den Medizincheck absolvieren und beim FC Bayern unterschreiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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