Trotz Enttäuschung: Klopp sorgt für Leistungsexplosion

Als der DFB am vergangenen Donnerstag den Kader für die kommende Länderspielperiode bekanntgab, gab es naturgemäß auch einige Enttäuschte. Spieler wie Karim Adeyemi, David Raum, Jonathan Burkardt oder Nick Woltemade sind gegen Serbien (13. November) und die Niederlande (16. November) nicht mit dabei.

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Das sorgte im Vorfeld für Enttäuschungen und schwierige Telefonate, die Jürgen Klopp mit den genannten Profis führen musste. In der ‚ARD‘ verriet Burkardt: „Jürgen Klopp hat mich angerufen und mir sehr wertschätzend mitgeteilt, dass ich nicht dabei bin. Dafür bin ich auch dankbar. Aber es ist logisch, dass es enttäuschend ist, wenn man nicht nominiert ist.“

Respekt und guter Austausch

Ähnlich äußerte sich auch Raum, der erstmals seit fünf Jahren nicht zum DFB-Aufgebot gehört. Bei ‚Sky‘ gab der Linksverteidiger einen Einblick: „Er hat mich angerufen, das respektiere ich sehr. Auch, dass er mir die Entscheidung begründet hat. Für mich ist wichtig, dass er es mir erklärt hat und wir einen guten Austausch hatten. Ich habe ihm gesagt, dass ich die Entscheidung respektiere.“

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Dass beide Bundesliga-Profis am zurückliegenden Spieltag eine starke Leistung für ihre Teams auf den Rasen brachten, spricht Bände. Burkardt rettete Eintracht Frankfurt mit einem Doppelpack inklusive sehenswertem Hackentreffer einen Punkt gegen den SC Paderborn (2:2). Raum gehörte beim 5:2-Sieg der Roten Bullen gegen den FC Augsburg zu den besten Spielern auf dem Feld und traf per direktem Freistoß ins Netz.

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Dass die Kommunikation von Klopp hervorragend ist, war zu erwarten. Sein Ruf eilt ihm voraus, seine erfolgreichen Jahre beim FSV Mainz, bei Borussia Dortmund und beim FC Liverpool ließen dahingehend keine anderen Rückschlüsse zu. Auch als Nationaltrainer scheint er bei den Spielern einen Nerv zu treffen.

Bei Woltemade platzt der Knoten

Hier trennen den Bundestrainer offenbar Welten von seinem Vorgänger Julian Nagelsmann, dem mangelnde Kompetenz im Bereich Kommunikation immer wieder vorgeworfen wurde. Zu Woltemade sagte Klopp bei der Verkündung des Kaders: „Ich habe mit Nick auch gesprochen. Er hat bei Juventus gerade eine gute Phase, aber es läuft nicht komplett rund. Nick ist auf einem guten Weg, es geht ihm nur die absolute Torgefahr ab.“

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Absolut verständlich, wenn man bedenkt, dass Woltemade für Juventus Turin bis gestern nach acht Einsätzen in der Serie A noch ohne Ligator war. Im Spiel gegen den AC Florenz (2:2) am gestrigen Sonntagabend ließt er aber in der 32. Spielminute den Torknoten platzen. Sein Coach Luciano Spaletti nach dem Spiel: „Woltemade hat gezeigt, dass er etwas Besonderes zu bieten hat.“ Und wenn er daran anknüpft, darf er in Zukunft bestimmt auch wieder im Trikot mit dem Adler auf der Brust zeigen.