Reis spricht über Türkei-Aus

Das Aus von Thomas Reis bei Samsunspor kam wenig überraschend. Im Interview mit ‚Sport1‘ erläutert der 52-Jährige den Hergang: „Völlig überraschend war es nicht. Der Zeitpunkt vielleicht schon. Ich hatte dem Verein Ende Januar offiziell mitgeteilt, dass ich im Sommer gerne etwas anderes machen würde und meinen Vertrag nicht verlängere. Der Klub war informiert.“ Mit dem Wissen, nach der Saison ohnehin einen neuen Trainer einstellen zu müssen, zogen die Vereinsbosse vorzeitig die Reißleine.

An den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wäre eine Verlängerung nicht gescheitert. Bei der sportlichen Zielsetzung kamen die Parteien aber nicht auf einen Nenner. „Ziele sind wichtig, aber sie müssen realistisch sein. Dauerhaft unter den Top vier oder fünf zu landen oder ständig europäisch zu spielen, ist ein sehr hohes Ziel, wenn der Etat nicht mit den Top Teams konkurrieren kann“, so Reis. Künftig würde der Coach gerne wieder in Deutschland arbeiten: „Der deutsche Profifußball ist immer interessant. Ich hatte hier großartige Erfahrungen. Ich nutze jetzt die Zeit, um viel zu analysieren. Ich bin aber auch für einen neuen Job in der noch laufenden Saison offen. Ich muss nicht unbedingt bis Sommer warten.“