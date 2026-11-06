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Kommentar

U21-Kader: Di Salvo nominiert Tresoldi & Brunner

von Lukas Weinstock
3 min.
Nicolò Tresoldi bejubelt seinen Treffer @Maxppp

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat seinen Kader für die anstehenden Länderspiele bekanntgegeben. Der 23-köpfige Kader beinhaltet unter anderem die Senkrechtstarter Nicoló Tresoldi und Paris Brunner. Ergänzt wird das Aufgebot durch 13 Spieler aus der Bundesliga.

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Außerdem finden sich mit Hennes Behrens und Mika Baur auch zwei Spieler aus dem vergangenen 44-Mann-Kader von Jürgen Klopp in der Liste wieder. Für die U21-Auswahl geht es am 13. November gegen Belgien und am 17. November gegen Kroatien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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