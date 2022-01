Atlético-Anfrage für Calvert-Lewin

Dominic Calvert-Lewin könnte offenbar im Sommer seinen nächsten Karriereschritt wagen. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat Atlético Madrid beim FC Everton wegen des englischen Nationalstürmers angefragt. Der 24-Jährige steht bei den Toffees noch bis 2025 unter Vertrag, weshalb die Rojiblancos eine hohe Ablösesumme von über 40 Millionen Euro für den Stürmer zahlen müssten.

Auch mit dem FC Arsenal wurde Calvert-Lewin bereits in Verbindung gebracht. Zuletzt plagten den Rechtsfuß einige Verletzungssorgen, weshalb der Torjäger in der laufenden Saison erst sechsmal in der Premier League auf dem Rasen stand. Lediglich zu Saisonbeginn konnte der Offensivakteur drei Treffer verbuchen.