M‘gladbach: Neue Transferstrategie

Das gestrige Pokal-Aus hat bei Borussia Mönchengladbach auch Auswirkungen auf die Wintertransferplanung. „Natürlich spielt auch der wirtschaftliche Aspekt eine wichtige Rolle für unsere Entwicklung, für unsere Möglichkeiten und auch mit Blick auf die kommende Transferperiode“, will Sportchef Rouven Schröder gegenüber der ‚Bild‘ nichts verhehlen.

Die formstarken Gladbacher mussten nach einer 1:2-Heimniederlage gegen Bundesliga-Kellerkind FC St. Pauli die Segel streichen. Durch das Ausscheiden im Achtelfinale gehen den Gladbachern DFB-Prämien von mindestens 1,7 Millionen Euro durch die Lappen, hinzukommen etwaige Zuschauereinnahmen. Vor allem für die Defensive plant Schröder Verstärkungen, die nun aber eine Nummer kleiner ausfallen werden.