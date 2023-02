Nächster Haaland-Rekord | Osimhen trifft und trifft und trifft…

Haalands Nummer 26

Die Rekordjagd für Erling Haaland geht weiter. Nachdem sich der Stürmerstar von Manchester City in seiner Lieblingsdisziplin zuletzt eine kleine Verschnaufpause gegönnt hatte, steuerte er beim 4:1-Auswärtserfolg gegen den AFC Bournemouth mal wieder einen Treffer bei. 27 Premier League-Tore hat Haaland jetzt auf dem Konto – das gelang bislang noch keinem Spieler der Skyblues. „Seine Wucht ist unglaublich“, zitiert der ‚Daily Express‘ Citys Trainer Pep Guardiola auf der Titelseite.

Dürftiges Derby in Madrid

Was Real und Atlético Madrid derzeit in La Liga zeigen, ist für die jeweiligen Verhältnisse echte Magerkost. Passend dazu trennten sich beide im Stadtderby 1:1 und treten damit weiter auf der Stelle. „Das ist keine Champions League“, kommentiert die ‚as‘ das Aufeinandertreffen in Anlehnung an Reals furioses 5:2 gegen beim FC Liverpool. Die Königlichen (52 Punkte) haben jetzt sieben Zähler Rückstand auf den FC Barcelona (59) bei einem Spiel mehr, während Atlético (42) um die Königsklasse bangen muss.

Napoli macht einfach weiter

Bei der SSC Neapel könnte die Stimmungslage dagegen kaum besser sein. Nach dem überzeugenden 2:0 unter der Woche bei Eintracht Frankfurt ließen die Azzurri dasselbe Ergebnis gegen den FC Empoli folgen. Im insgesamt achten Serie A-Spiel nacheinander trug sich das „Phänomen Osimhen“ (‚Corriere dello Sport‘) in die Torschützenliste ein. Der Nigerianer steht jetzt bei bockstarken 21 Toren in 25 Saisonspielen.