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Bundesliga

Verwirrung um Bundesliga-Flirt Dieng

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Bamba Dieng in Trainingsklamotten @Maxppp

Der mögliche Wechsel von Bamba Dieng zur TSG Hoffenheim sorgt für reichlich Verwirrung. Während die schweizer Ausgabe von ‚Sky‘ berichtet, dass sich der 26-Jährige in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Bundesligisten befindet, hält die deutsche Version des Bezahlsenders dagegen und behauptet, dass die TSG gar nicht mit dem Stürmer verhandeln würde.

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Dieng spielt derzeit beim FC Lorient, im Sommer ist der Senegalese ablösefrei zu haben. Auch der SC Freiburg und Betis Sevilla sollen Interesse am Angreifer zeigen. In der Ligue 1 kommt der Rechtsfuß in dieser Saison auf zehn Treffer in 21 Spielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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