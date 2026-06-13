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Bundesliga

Hoffenheim reagiert auf El Mala-Bericht

von Remo Schatz - Quelle: tsg-hoffenheim.de
1 min.
Im Trikot des 1. FC Köln: Said El Mala @Maxppp

Nach zwei geplatzten Wechseln nach England soll Said El Mala (19) vom 1. FC Köln in den Fokus der TSG Hoffenheim gerückt sein. Die Kraichgauer sehen sich nun genötigt, auf entsprechende Berichte zu reagieren. Demnach sei die ‚Express‘-Information eine „Transfer-Ente“.

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Brighton & Hove Albion und zuletzt der FC Brentford beschäftigten sich konkret mit dem Offensivspieler, das El Mala-Lager lehnte einen Wechsel auf die Insel aber in letzter Instanz ab. Fraglich bleibt, wer die Ablöseforderung der Kölner von 50 Millionen Euro überhaupt erfüllen möchte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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