Hoffenheim reagiert auf El Mala-Bericht

Nach zwei geplatzten Wechseln nach England soll Said El Mala (19) vom 1. FC Köln in den Fokus der TSG Hoffenheim gerückt sein. Die Kraichgauer sehen sich nun genötigt, auf entsprechende Berichte zu reagieren. Demnach sei die ‚Express‘-Information eine „Transfer-Ente“.

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Said langer Zeit nicht mehr so eine Transfer-Ente gelesen 🦆 https://t.co/Tfvekg2aSf — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) June 13, 2026

Brighton & Hove Albion und zuletzt der FC Brentford beschäftigten sich konkret mit dem Offensivspieler, das El Mala-Lager lehnte einen Wechsel auf die Insel aber in letzter Instanz ab. Fraglich bleibt, wer die Ablöseforderung der Kölner von 50 Millionen Euro überhaupt erfüllen möchte.