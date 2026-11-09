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Offiziell 2. Bundesliga

Kiel bestätigt Walter-Aus

von Lukas Hörster - Quelle: holstein-kiel.de
3 min.
Tim Walter schaut sich im Stadion um @Maxppp

Holstein Kiel hat die Reißleine gezogen. Wie der Tabellenletzte der zweiten Liga mitteilt, wurde Trainer Tim Walter nach 24 Spielen im Amt von seinen Aufgaben entbunden.

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„Nach einem Drittel der Saison haben die nackten Zahlen schon eine gewisse Aussagekraft: Acht Punkte, Tabellenplatz 18 und nur ein Zweitliga-Sieg sind alarmierende Zahlen und ohne Frage ein für uns alle unbefriedigender Saisonstart“, begründet Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe. Heißer Kandidat auf die Walter-Nachfolge ist Mitch Kniat (zuletzt Arminia Bielefeld).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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