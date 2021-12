Rummenigge in Plauderlaune: Welche Stars die Bayern wollten

Karl-Heinz Rummenigge hat Einblicke in die Transferbemühungen des FC Bayern gewährt. Von der ‚Tuttosport‘ nach seinem größten Transfer-Fehler befragt, sagt der ehemalige Vorstandsboss: „Als Paulo Dybala in Palermo war, haben auch wir ihn sehr hoch bewertet.“ 2015 ging der Argentinier aber zu Juventus Turin, wo er noch heute spielt.

Der 28-Jährige sei ein „beeindruckendes Talent“ gewesen, allerdings mittlerweile zu wechselhaft in seinen Leistungen. Dybalas Vertrag bei der Alten Dame läuft am Saisonende aus. Wer weiß, vielleicht erinnern sich ja dann auch die Bayern nochmal an den Linksfuß.

Chiesa schon lange auf dem Radar

Dybala ist aber nicht der einzige Juve-Star, den der FCB auf dem Radar hatte. Auch Federico Chiesa (24) war einst ein Thema. „Es stimmt, wir dachten an ihn, als er bei der Fiorentina war“, verrät Rummenigge. 2020 ging der Flügelflitzer dann nach Turin. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann outete sich im Sommer bereits als großer Chiesa-Fan, zuletzt kursierten Gerüchte über einen Wechsel nach München im Sommer 2022.

Ein weiteres Aushängeschild der Serie A hat es Rummenigge ebenfalls angetan. Auf die Frage, von welchem Spieler er für seine Mannschaft träumt, nennt Rummenigge den 24-jährigen Stürmer Lautaro Martínez von Inter Mailand: „Er ist wirklich stark, aber da mein Herz ein bisschen auch Inter gehört, habe ich immer versucht, keine Nerazzurri-Spieler zu kaufen.“ Rummenigge spielte zwischen 1984 und 1987 für Inter Mailand.