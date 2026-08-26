Bundesliga
Wechsel ins Unterhaus: Köln stellt Niang frei
@Maxppp
Der 1. FC Köln plant für diese Saison nicht mit Youssoupha Niang. Wie der FC offiziell mitteilt, wurde der 20-Jährige für „Gespräche mit einem anderen Verein“ freigestellt. Um welchen Klub es sich dabei handelt, bleibt vorerst offen.
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Update (12:10 Uhr): ‚Geissblog‘ und ‚Express‘ berichten, dass sich Niang dem FC St. Pauli auf Leihbasis für eine Saison anschließen wird.
Beim Pokalspiel am Montag gegen die Würzburger Kickers (1:2) fehlte Niang schon im Kader. In der vergangenen Saison war der Rechtsaußen in der Rückrunde fester Bestandteil des Profikaders. In zehn Einsätzen konnte er keinen Treffer erzielen.
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