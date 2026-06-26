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Bundesliga

Frankfurt: Neun Millionen für Ben Farhat

von Julian Jasch - Quelle: kicker
Louey Ben Farhat jubelt für den KSC @Maxppp

Eintracht Frankfurt will die Verpflichtung von Louey Ben Farhat (19) schnell eintüten. Der ‚kicker‘ geht davon aus, dass die Hessen eine Offerte über neun Millionen Euro beim Karlsruher SC eingereicht haben. Der Zweitligist wiederum sei bereit, den Angreifer für zehn Millionen Euro abzugeben.

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Insofern ist es wahrscheinlich, dass die Vereine zeitnah eine Übereinkunft treffen. Diskutiert wird aber unter anderem noch über eine mögliche Weiterverkaufsbeteiligung sowie Boni. Mit Ben Farhat selbst sind sich die Frankfurter schon einig geworden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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