Bayern aufgepasst: Real trifft überraschende Konaté-Entscheidung

Innenverteidiger Ibrahima Konaté stand lange Zeit ganz oben auf der Liste von Real Madrid. Zuletzt war auch der Franzose beim FC Liverpool außer Form. Die Königlichen haben auch deshalb jetzt eine drastische Entscheidung getroffen.

von Dominik Sandler - Quelle: The Athletic
1 min.
Ibrahima Konaté ist nach der Niederlage gegen die PSV Eindhoven bedient. @Maxppp

Der FC Liverpool wird Ibrahima Konaté (26) zumindest nicht an Real Madrid verlieren. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben die Königlichen den Reds klar mitgeteilt, dass sie kein Interesse mehr an einer Verpflichtung des Innenverteidigers haben. Konaté ist im Sommer ablösefrei zu haben und wird von zahlreichen Top-Klubs, darunter auch dem FC Bayern, intensiv umworben.

Durch den Rückzug bei Konaté könnten die Blancos bei Dayot Upamecano aufs Tempo drücken. Der 27-Jährige ist sich nach FT-Informationen bereits mit Real über die Konditionen eines Vertrags einig. Konaté verhandelt aktuell noch mit Liverpool über ein neues Arbeitspapier. Sollten sich die Parteien nicht einigen, könnten die Münchner aktiv werden.

Dann könnte es zur Innenverteidiger-Rochade zwischen mehreren Topklubs kommen. Die Reds haben als Alternative Nico Schlotterbeck (25) im Visier. Dessen Vertrag bei Borussia Dortmund läuft 2027 aus, der BVB hofft aktuell noch auf eine Verlängerung.

