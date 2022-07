FC Bayern: Der Preis für Tel

Der FC Bayern hat bereits am vergangenen Wochenende ein erstes Angebot für Mathys Tel abgegeben. Sieben Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an Boni waren Stade Rennes aber nicht genug. Nicht einmal zu Verhandlungen sei der Ligue 1-Klub bereit gewesen. Nun sickert aber doch die Preisvorstellung der Franzosen durch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern-Insider‘ hervorgeht, fordert Rennes 20 Millionen Euro für sein Eigengewächs. Ob diese Summe als Sockelablöse oder Maximalbetrag samt Nachzahlungen zu verstehen ist, bleibt offen. Klar ist nur: Die bisherige Bayern-Offerte ist zu niedrig.

In München ist der erst 17-jährige Tel fürs Profiteam vorgesehen. Zehnmal spielte der Kapitän der französischen U17-Europameister bislang erst im Herrenbereich, von seinem Talent sind die Bayern aber absolut überzeugt. Besonders spannend für Coach Julian Nagelsmann: Tel ist ein Offensiv-Allrounder ohne eine feste Position.