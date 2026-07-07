Menü Suche
Kommentar 10
Weltmeisterschaft

Völler verkündet Entscheidung

von David Hamza
Völler nimmt die Brille ab @Maxppp

Rudi Völler bleibt dem DFB in seiner Funktion als Sportdirektor erhalten. Das bestätigte der 66-Jährige am Dienstag gegenüber Medienvertretern. „Ich mache weiter“, so Völler laut dem ‚kicker‘, „entscheidend ist der sportliche Erfolg, dem muss ich mich auch stellen. Für mich ging es darum: Macht es noch Sinn? Bin ich noch gewollt?“

Unter der Anzeige geht's weiter

Völler, 1990 als aktiver Spieler Weltmeister geworden und zwischen 2000 und 2004 Bundestrainer, arbeitet seit Ende 2022 in der Führungsetage des DFB. Sein Vertrag läuft bis nach der Europameisterschaft 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (10)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Weltmeisterschaft
Deutschland
Rudi Völler

Weitere Infos

Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
Deutschland Flag Deutschland
Rudi Völler Rudi Völler
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert