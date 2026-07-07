Völler verkündet Entscheidung

Rudi Völler bleibt dem DFB in seiner Funktion als Sportdirektor erhalten. Das bestätigte der 66-Jährige am Dienstag gegenüber Medienvertretern. „Ich mache weiter“, so Völler laut dem ‚kicker‘, „entscheidend ist der sportliche Erfolg, dem muss ich mich auch stellen. Für mich ging es darum: Macht es noch Sinn? Bin ich noch gewollt?“

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Völler, 1990 als aktiver Spieler Weltmeister geworden und zwischen 2000 und 2004 Bundestrainer, arbeitet seit Ende 2022 in der Führungsetage des DFB. Sein Vertrag läuft bis nach der Europameisterschaft 2028.