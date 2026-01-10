Barça denkt an Bernal-Abschied

Um Marc Bernal in der Rückrunde mehr Spielpraxis zu garantieren, spielen die Verantwortliche beim FC Barcelona offenbar mit der Überlegung, den defensiven Mittelfeldspieler zu verleihen. Laut Fabrizio Romano wollen die Barça-Bosse so garantieren, dass sich das 18-jährige Eigengewächs besser weiterentwickelt.

Zahlreiche Vereine seien sich der Situation bewusst und warten offenbar auf die Möglichkeit, zuzuschlagen. Darunter auch der FC Girona. In der laufenden Saison kommt Bernal unter Trainer Hansi Flick kaum zum Zug. Wettbewerbsübergreifend stehen erst 215 Spielminuten für den 1,93 Meter-Hünen zu Buche.