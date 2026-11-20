Während Borussia Mönchengladbachs Trainer Alexander Blessin Fohlen-Kapitän Tim Kleindienst nach jüngsten Aussagen erst wieder beim Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen (5. Dezember) zurückerwartet, hat der Mittelstürmer offenbar andere Pläne. In einer Medienrunde betonte Kleindienst: „Am liebsten würde ich schon nächste Woche wieder dabei sein.“ Am kommenden Freitag (20:30 Uhr) trifft Gladbach auf Werder Bremen.

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Ob es für den 31-Jährigen dann schon zu einem Comeback kommt, ist noch unklar. „Diese Warterei macht einen wahnsinnig. Am liebsten würde ich sofort wieder dabei sein, aber da gibt es doch noch ein paar Bremsen“, so Kleindienst, der nach seiner einjährigen Knieverletzung in dieser Spielzeit bereits zum zweiten Mal von einem Muskelfaserriss im Oberschenkel ausgebremst wird und seit Oktober ausfällt.