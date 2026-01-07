Goretzka-Entscheidung gefallen?

Laut Jan-Christian Dreesen wird Leon Goretzka (30) die Saison mit dem FC Bayern zu Ende spielen. „Wir planen auch die Rückrunde mit Leon“, antwortet der Vorstandschef im Interview mit ‚t-online‘ auf die Frage, ob der zentrale Mittelfeldspieler noch im Winter abgegeben werden könnte.

Goretzka ist kürzlich in sein letztes halbes Vertragsjahr an der Säbener Straße eingebogen und darf folglich frei mit anderen Klubs verhandeln respektive ein ab dem Sommer gültiges Arbeitspapier andernorts unterschreiben. Gleichzeitig bietet sich dem FCB im Januar nach aktuellem Stand der Dinge die letzte Möglichkeit, eine Ablöse zu kassieren, gilt eine Verlängerung doch nahezu als ausgeschlossen. Spätestens für einen Sommertransfer bringen sich bereits zahlreiche Interessenten in Stellung.