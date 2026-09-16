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FT-Info La Liga

Martial schlägt 15 Millionen aus

von Daniel del Federico - Quelle: FT-Info
Anthony Martial klatscht ab @Maxppp

Um auf Europas Fußballbühne zurückzukehren, ist Anthony Martial bereit, auf viel Geld zu verzichten. Nach FT-Informationen schlug der 30-Jährige ein Angebot vom libyschen Erstligisten Al-Ittihad Tripolis aus, das ihm ein Nettogehalt von zehn Millionen Euro über zwei Jahre sowie einen Unterschriftsbonus in Höhe von fünf Millionen Euro in Aussicht stellte. Stattdessen zieht es den Franzosen zum FC Malaga.

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Mit den Spaniern befindet sich Martial derzeit in fortgeschrittenen Verhandlungen und könnte in den kommenden Tagen bereits beim Tabellenschlusslicht von La Liga unterschreiben. Der Angreifer ist seit seiner Vertragsauflösung beim mexikanischen Spitzenklub CF Monterrey ohne Verein und kann daher ablösefrei wechseln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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