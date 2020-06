Mkhitaryan sorgt für Klarheit

Henrikh Mkhitaryan würde sein Engagement in der Serie A gerne verlängern. „Natürlich, wäre ich gerne bei der Roma in der kommenden Spielzeit – und nicht nur für eine Saison, für die nächsten Jahre“, so der ehemalige Dortmunder im Podcast ‚Futbol with Grant Wahl‘. Aktuell ist der Mittelfeldspieler vom FC Arsenal zur AS Rom verliehen.

Beide Vereine verhandeln über einen Verkauf in diesem Sommer. Während Arsenal 20 Millionen Euro fordert, soll die Roma nur elf Millionen Ablöse bieten. Platzt der Wechsel, geht für Mkhitaryan die Welt aber auch nicht unter. Der 31-Jährige sagt: „Ich bin bereit für Arsenal zu spielen“.