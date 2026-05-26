Bayern: Palhinha trifft Wechsel-Entscheidung

João Palhinha (30) würde offenbar gerne dauerhaft bei Tottenham Hotspur bleiben. Der aktuell vom FC Bayern München ausgeliehene Mittelfeldspieler machte gegenüber ‚football.london‘ keinen Hehl daraus, auch in der kommenden Saison weiter in Nordlondon spielen zu wollen.

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„Seit dem ersten Tag, an dem ich hier angekommen bin, fühle ich mich wie zu Hause. […] Wer möchte nicht für Tottenham spielen und hier bleiben?“, erklärte der Portugiese nach dem geschafften Klassenerhalt der Spurs und ergänzte: „Was ich euch sagen kann, ist, dass ich wirklich gerne hier bleiben würde.“

Beim entscheidenden Saisonfinale gegen den FC Everton avancierte der ehemalige Fulham-Profi schließlich zum Matchwinner. Palhinha erzielte beim 1:0-Sieg den einzigen Treffer des Tages und machte damit den Klassenerhalt Tottenhams in der Premier League perfekt.

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Kaufoption noch offen

Tottenham besitzt für den 30-Jährigen eine Kaufoption in Höhe von rund 30 Millionen Euro. Ob die Spurs diese ziehen, ist aktuell allerdings noch offen. Aus Sicht des FC Bayern sind Palhinhas Aussagen dennoch ein positives Signal, da der Sechser in München keine sportliche Zukunft mehr haben dürfte.

Palhinha war im vergangenen Sommer vom Rekordmeister nach England verliehen worden, nachdem er sich in München nicht dauerhaft durchsetzen konnte. Unter Trainer Roberto De Zerbi gehörte der Rechtsfuß zuletzt zu den Schlüsselspielern im Kampf um den Klassenerhalt. In der abgelaufenen Saison steuerte Palhinha sieben Tore sowie drei Vorlagen bei.