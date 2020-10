Augsburg verpflichtet Winther

Der FC Augsburg legt noch einmal auf dem Transfermarkt nach. Vom dänischen Erstligisten Lyngby BK wechselt Frederik Winther zum Bundesligisten und unterschreibt nach offiziellen Klubangaben einen Vertrag bis 2025, wird aber zunächst noch für eine Saison an Lyngby zurückverliehen. Dem Vernehmen nach wird eine Ablöse von 1,3 Millionen Euro fällig. Winther ist ein 19-jähriges Innenverteidiger-Talent und dänischer U19-Nationalspieler.

„Es macht mich stolz, dass der FC Augsburg mir die Chance geben wird, mich in der Bundesliga zu beweisen. Ich sehe den FCA langfristig als den Verein an, bei dem ich mich optimal entwickeln kann. Doch nun werde ich das kommende Jahr in Lyngby nutzen, um mich weiterzuentwickeln und im kommenden Jahr die sportliche Herausforderung in der Bundesliga anzutreten“, sagt Winther zu dem Wechsel.

Geschäftsführer Stefan Reuter ergänzt: „Wir freuen uns, dass sich Frederik Winther trotz zahlreicher Interessenten für den FCA entschieden hat. Wir sind überzeugt, dass diese Konstellation mit einem weiteren Jahr in seinem vertrauten Umfeld eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten sein wird. Ab dem kommenden Sommer freuen wir uns dann auf einen sehr talentierten jungen Spieler, der das Zeug hat, sich beim FCA in der Bundesliga durchzusetzen.“