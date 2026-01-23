BVB droht bittere Transfer-Schlappe | 50 Stars vor Flucht aus Europa?

Keine Top-Adresse mehr?

Über die vergangenen Jahre galt Borussia Dortmund als eine der besten Talentschmieden der Welt. Zahlreiche Juwele wechselten zu den Schwarz-Gelben, um an der Strobelallee den nächsten Schritt zu gehen. Doch ein richtiges Megatalent fehlt seit dem Abgang von Jude Bellingham (22) im Sommer 2023 zu Real Madrid. Auch Ajay Tavares hat sich nun augenscheinlich gegen den BVB entschieden.

Laut der ‚Daily Mail‘ steht der Offensivspieler kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Die Gespräche zwischen dem 16-Jährigen und den Katalanen seien weit fortgeschritten, eine Einigung nur eine Frage der Zeit. Neben den Dortmundern hatten sich auch der FC Bayern und RB Leipzig mit dem Juwel von Norwich City beschäftigt – das Rennen macht aber offenbar Barça.

Größenwahn?

Seit einigen Jahren versucht die Saudi Pro League, dem europäischen Fußball ordentlich Konkurrenz zu machen. Mit Geld wird nur so um sich geschmissen, insbesondere ältere Spieler am Ende ihrer Karriere können der Verlockung oft nicht widerstehen. Doch mit N’Golo Kanté (34), Karim Benzema (38) und weiteren Akteuren könnte eine ganze Generation von Spielern die Liga bald verlassen. Neue Aushängeschilder müssen her.

Wie ‚Talksport‘ berichtet, wollen die Saudis im kommenden Sommer nicht weniger als 50 Topstars in die Wüste locken. Der Plan soll vorsehen, dass die Neuzugänge auf ihrem fußballerischen Zenit nach Saudi-Arabien kommen. Nicht nur Altstars wie Robert Lewandowski (37), Mohamed Salah (33) und Casemiro (33) sollen kommen, sondern auch Spieler wie Vinicius Junior (25) oder Bruno Fernandes (31). Ob sich dieses Vorhaben in die Tat umsetzen lässt?