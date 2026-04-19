Doppelte Sternstunde bei Bayerns Meisterleistung

Am heutigen Sonntag feierte der FC Bayern in der Allianz Arena die 34. Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Ein Sieg gegen den VfB Stuttgart brachte den Rekordmeister in der Bundesliga-Tabelle uneinholbar nach vorne. Tatsächlich stehen die wichtigsten Saisonspiele aber noch bevor. Und in der heutigen Partie gegen die Schwaben ließ sich herauslesen, dass die Münchner auf zwei Akteure in den kommenden Wochen wieder besonders zählen können.

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Mit Jamal Musiala (23) und Alphonso Davies (25) ragten zwei Profis heraus, die in den vergangenen Monaten schwere Verletzungen hinter sich ließen und jetzt mit Hochdruck daran arbeiten, in Topform zu kommen. Gegen die Stuttgarter ist es beiden Spielern gelungen. Musiala spielte mit der Leichtigkeit auf, die man von ihm aus der Vergangenheit kannte. Seine Dribblings wirkten wieder federleicht, außerdem steuerte er den Assist zum wichtigen Ausgleich bei.

Auch Davies mit Formanstieg

Schon gegen den FC St. Pauli (5:0) wirkte Musiala wieder wie der Alte. Bei den Kiezkickern gelang dem Nationalspieler neben einem Assist auch ein eigener Treffer. Hinsichtlich des Ausfalls von Serge Gnabry ist der Blick auf Musiala und seine sportliche wie auch gesundheitliche Entwicklung besonders wichtig für den FCB – aber auch für die Nationalmannschaft. Dass Musiala in der Halbzeit gegen Stuttgart ausgewechselt wurde, darf als Vorsichtsmaßnahme für die wichtigen Pokal- und Champions League-Partie gesehen werden.

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Auch Davies wirkte wieder spritzig und strahlte durchgehend Gefahr über seine linke Seite aus. Der Kanadier trug sich beim 3:1 in die Torschützenliste ein, auch wenn sein Schuss aufs Tor von Alexander Nübel unhaltbar abgefälscht wurde. Seinem Selbstvertrauen wird das trotzdem sehr zuträglich sein. Und so können Musiala wie auch Davies wohl mit breiter Brust in die Halbfinalspiele gegen Bayer Leverkusen (DFB-Pokal) und Paris St. Germain (Champions League) gehen.