Winter-Klausel: Dreikampf um Semenyo

Das Interesse an Antoine Semenyo vom AFC Bournemouth mit Blick auf das Wintertransferfenster wächst. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, hat nach dem FC Liverpool und Manchester City mittlerweile auch Tottenham Hotspur das „Interesse intensiviert“. Der 25-Jährige steht noch bis 2030 bei den Cherries unter Vertrag, kann den Klub aber für festgeschriebene 74 Millionen Euro im Januar verlassen.

Der Bezahlsender geht davon aus, dass Spurs im Winter am ehesten in der Lage sind, diese Summe für einen neuen Angreifer zu investieren. Semenyo läuft seit Januar 2023 in Bournemouth auf. In der laufenden Saison kommt er nach zwölf Premier League-Einsätzen auf sechs Tore und drei Vorlagen.