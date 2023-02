Schalke: Krauß bei Abstieg weg

Tom Krauß (21) würde Schalke 04 im Abstiegsfall wieder verlassen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat der Mittelfeldspieler einen Kontrakt unterzeichnet, der für den Fall der Fälle eine Rückkehr zu RB Leipzig garantiert. Die Klausel zur Festverpflichtung würde beim Abstieg in die zweite Liga automatischen verfallen. Der Leihvertrag ist noch bis zum Ende der Saison datiert.

Bei den Schalkern ist Krauß im zentralen Mittelfeld gesetzt, stand in 18 von 18 möglichen Bundesliga-Spielen in der Startelf. Für Schalke wäre eine Rückkehr zu seinem Ausbildungsverein ein herber Verlust. Aktuell steht man auf dem letzten Platz in der Bundesliga.

