Werner-Wechsel erst im Juli?

Timo Werners Ausstiegsklausel bei RB Leipzig läuft nicht, wie bislang angenommen, am 15. Juni, sondern erst am 15. Juli ab. Das berichtet die ‚Bild‘. Bis Werners Wechsel zum FC Chelsea offiziell über die Bühne geht, könnte also noch etwas Zeit verstreichen.

Rund 50 Millionen Euro werden fällig, der Deal gilt nur noch als Formsache. In London soll der 24-jährige Stürmer über zehn Millionen Euro pro Saison kassieren und einen Vertrag bis 2025 unterschreiben.