Ronaldos knallharte Abrechnung | Zwei Klubs raus bei Osimhen

CR7 haut einen raus

Cristiano Ronaldo war schon immer für sein ausgeprägtes Selbstbewusstsein bekannt. Im Winter hatte bekanntlich kein größerer europäischer Klub mehr Verwendung für den streitbaren Superstar, stattdessen ging es nach Saudi-Arabien zu Al Nassr. CR7 wäre nicht CR7, wenn er diesen Schritt als persönliche Niederlage anerkennen würde. In einer denkwürdigen Pressekonferenz, deren Aussagen nun eifrig von der Welt-Presse rezitiert werden, feiert der 38-jährige Portugiese seine neue sportliche Heimat ab und fällt ein hartes Urteil über Europas Klubfußball.

Ein kleiner Auszug: „Man hat mich für meinen Wechsel nach Saudi-Arabien kritisiert und was passiert jetzt? Ich habe den Weg geebnet und nun kommen all diese Spieler“, nahm Ronaldo Bezug auf Topstars wie Karim Benzema, N’Golo Kanté (beide Al Ittihad) oder Roberto Firmino (Al Ahli), die seinem Weg gefolgt sind. Schon jetzt sei die Saudi Pro League besser als die MLS, in der neuerdings sein alter Rivale Lionel Messi (Inter Miami) aufläuft. In einem Jahr werde sie auch besser sein als etwa die Süper Lig oder die Eredivisie sein. Überhaupt: „Europas Fußball hat Qualität verloren, nur die englische Premier League ist stark und liegt vor allen anderen.“ Für Ronaldo ist die Sache klar: „Ich werde nicht in den europäischen Fußball zurückkehren, die Tür ist komplett geschlossen.“

Dass der Schritt nach Saudi-Arabien für Victor Osimhen in diesem Karrierestadium schon eine realistische Option darstellt, ist nicht grundsätzlich auszuschließen, aber anzuzweifeln. Andererseits: Viele andere Möglichkeiten als ein Verbleib bei der SSC Neapel bleiben dem nigerianischen Topstürmer nach Lage der Dinge nicht mehr. Wenn auch englische Zeitungen einräumen müssen, dass Osimhen den Klubs von der Insel zu teuer ist, dann dürfte da schon etwas dran sein.

„Victor ist nicht in eurer Liga“, titelt etwa der ‚Daily Star‘ und zielt damit auf Manchester United und den FC Chelsea. Die rund 200 Millionen Euro Ablöse, die Napoli neuerdings aufruft, seien selbst diesen beiden Großkalibern zu viel. Bliebe aus dem einstigen Interessenten-Kreis nur noch Paris St. Germain. Die Franzosen scheinen allerdings auf Dusan Vlahovic zu setzen und sind sich mit dem Juve-Stürmer nach FT-Infos schon einig.