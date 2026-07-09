De Cat besteht Medizincheck

Nathan De Cat wechselt in die Bundesliga. Laut Sacha Tavolieri hat der talentierte Mittelfeldmann den Medizincheck für den Transfer zur TSG Hoffenheim erfolgreich absolviert.

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Der Bundesligist überweist dem Vernehmen nach über 20 Millionen Euro an den RSC Anderlecht. Bei der TSG winkt De Cat ein Fünfjahresvertrag bis 2031. Der 17-jährige Belgier steigt zum vereinsinternen Rekordeinkauf auf.