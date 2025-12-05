Heftige Attacke gegen Pep | Eklat um Gala-Legende

Touré schießt wieder gegen Guardiola

Yaya Touré lässt an Pep Guardiola kein gutes Haar. Der Ex-Profi gastierte bei YouTuber und Twitch-Streamer ZACK und holte zum Rundrumschlag gegen den Coach von Manchester City aus. „Ich sehe keinen Mann, ich sehe eine Schlange. Er hat mich behandelt, als wäre ich Staub“, resümiert Touré seine Zeit als Schützling des katalanischen Erfolgstrainers. Touré fühlte sich von Guardiola erniedrigt, wie er zu verstehen gibt. Das gilt für die gemeinsame Zeit bei City, aber auch beim FC Barcelona.

Guardiola wollte Touré sogar mit aller Macht bei Barça halten. Ein Fakt, den sich der 97-fache Nationalspieler der Elfenbeinküste bis heute nicht erklären kann: „Damals rief mich Guardiola an und sagte: ‚Du musst zurückkommen, es ist wichtig.‘ Meine Frau meinte: ‚Willst du diesen Unsinn glauben? Er hat dich wie Dreck behandelt und jetzt will er, dass du bleibst. Lass uns nach Manchester gehen.‘ Der Trainer hat mich das ganze Jahr über nicht eingesetzt, aber am Ende wollte er mich in Barcelona, nachdem ich bei der WM 2010 in Südafrika geglänzt hatte. Meine Frau sagte immer über ihn: ‚Der Teufel, er ist kein Mensch, er ist böse.‘“

Es ist nicht das erste Mal, dass Touré schlecht über Guardiola spricht. 2018 warf er dem Übungsleiter der Skyblues sogar unterschwellig Rassismus vor. „Ich habe mich sogar gefragt, ob das alles an meiner Hautfarbe lag, und ich bin nicht der Einzige, der sich diese Frage gestellt hat. Auch einige Spieler des FC Barcelona haben sich das gefragt“, zitiert die ‚Marca‘ den 42-Jährigen aus einem Interview von 2018. Auch sein ehemaliger Berater Dimitri Seluk äußerte sich bei ‚BBC World Football‘ sehr negativ über Guardiola: „Pep Guardiola denkt nur an sich selbst. Er hält sich bereits für Gott.“ Die Wogen zwischen dem City-Trainer und dem Touré-Lager werden sich wohl nicht mehr glätten lassen.

Hasan Sas mit AFCON-Rant

Hasan Sas ist eigentlich für seine Karriere als Profifußballer bekannt. Der 40-fache Nationalspieler der Türkei lief in erster Linie für Galatasaray auf und trug in 354 Pflichtspielen das Trikot von Cimbom. Jetzt kursieren Zitate der Gala-Legende, die ihn definitiv in keinem guten Licht erscheinen lassen. Zum bevorstehenden Africa Cup of Nations – kurz AFCON – sagte Sas im türkischen TV: „Beim Afrika-Cup beschweren sich alle in der Premier League, der deutschen Liga, der französischen Liga und den türkischen Ligen. Sie haben Millionen für die Spieler ausgegeben.“ Man höre „überall nur noch Vuvuzelas“ und „die Plätze sind schlecht und vergilbt.“

Doch damit nicht genug. Der einstige Flügelstürmer redete sich richtig in Rage bis zu einer ekelhaften Entgleisung: „Man kann die Spieler gar nicht auseinanderhalten; sie sehen alle gleich aus, und es gibt keine Qualität.“ In der Presse und in den Sozialen Medien bekommt Sas für diese Aussagen sein Fett weg und löst eine Welle der Empörung aus.

Das größte Turnier des afrikanischen Kontinents startet am 21. Dezember und endet mit dem Finale am 18. Januar. Ausgetragen wird die diesjährige Ausgabe des Wettbewerbs in Marokko. Ein einfacher Blick auf die Kader der teilnehmenden Nationen dürfte ausreichen, um zu bemerken, dass in einem der talentreichsten und am meisten verfolgten Turniere der Welt durchaus eine hohe Qualität vorhanden ist. Ob Sas seine Meinung auch gegenüber Stars wie Mohamed Salah, Victor Osimhen, Bryan Mbeumo oder Nicolas Jackson vertritt? Wohl eher nicht.