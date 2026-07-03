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Bundesliga

Eintracht scheitert mit 15-Millionen-Angebot

von Dominik Schneider - Quelle: Matteo Moretto
Nobel Mendy bejubelt einen Treffer im Trikot von Rayo Vallecano @Maxppp

Eintracht Frankfurt beißt offenbar mit einem ersten Angebot für Nobel Mendy bei Rayo Vallecano auf Granit. Laut Matteo Moretto schalten die Verantwortlichen des Madrider Vorstadtklubs noch auf stur, obwohl die SGE 15 Millionen Euro Ablöse für den 21-jährigen Innenverteidiger geboten hat.

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Dass für Sportvorstand Markus Krösche damit das letzte Wort gesprochen ist, wird allerdings nicht berichtet. Gut möglich, dass die Eintracht zeitnah mit einer verbesserten Offerte vorstellig wird. Die Konkurrenz ist nämlich groß. Neben Celtic Glasgow soll aus Deutschland auch der VB am Senegalesen dran sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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