BVB gehen Millionen durch die Lappen

Bei Borussia Dortmund müssen vorerst kleinere Brötchen gebacken werden. Der ‚kicker‘ hat nach dem Aus in der Champions League gegen Atalanta Bergamo (1:4) vorgerechnet, dass die Einnahmen aus der Königsklasse im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert sind. Während der BVB in der Vorsaison im Viertelfinale am FC Barcelona scheiterte und knapp 63 Millionen Euro verdiente, stehen in der laufenden Spielzeit durch den gestrigen Knockout nur 33 Millionen Euro zu Buche.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angesprochen auf die weitaus geringeren Einnahmen gab Sportdirektor Sebastian Kehl nach der Partie zu: „Die Einnahmen hatten wir eingeplant.“ Auch die Gelder, die durch die sogenannte Werteprämie (basierend auf UEFA-Koeffizienten und dem TV-Markt des Landes) generiert werden, fallen niedriger aus. 2024/25 erhielten die Borussen 39,6 Millionen Euro, dem Fachmagazin zufolge gibt es für die aktuelle Saison weniger. Ticketeinnahmen aus weiteren Heimspielen fallen ebenso weg. „Wir werden unseren Weg weitergehen und daraus unsere Schlüsse ziehen“, gab Kehl nüchtern zu Protokoll.